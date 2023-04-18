***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 18:54
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan GFS Holding A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak GFS Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle izin başvurusunda bulunulduğu GFS Holding A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139857
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0870
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.252,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.252,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4001
|19,4051
|% 0,07
|
|Euro
|21,2680
|21,2788
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,0262
|24,1467
|% 0,50
|
|Frank
|21,5252
|21,6549
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1579
|5,1838
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,51
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.875
|9.057
|119,00
|
|Yarım
|4.334
|4.434
|65,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.224
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,13
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,40
|