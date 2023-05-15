***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 20:07
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Nisan 2023'e ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir.
Nisan 2023'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2022 yılı Nisan ayının %14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Nisan ayında 2022 Nisan seviyesinin %86 üzerinde gerçekleşmiştir.
Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Mart 2023`te %104,5 olarak gerçekleşmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151546
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1038
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
18:0521,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1479
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
18:051.276,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.276,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6605
|19,6678
|% 0,53
|
|Euro
|21,3810
|21,3884
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,5592
|24,6823
|% 1,17
|
|Frank
|21,8907
|22,0226
|% 0,85
|
|Riyal
|5,2277
|5,2539
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|11,82
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.507
|4.677
|-187,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.339
|-86,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,16
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem