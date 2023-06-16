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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2023 08:57
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Mayıs 2023'e ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. 
Mayıs 2023'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2022 yılı Mayıs ayının %21 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Mayıs ayında 2022 Mayıs seviyesinin %80 üzerinde gerçekleşmiştir. 
Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Nisan 2023`te %105,7 olarak gerçekleşmiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159296


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Altın Gr. 1.493 1.493 3,51  
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Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.772 4.885 1,00  
Çeyrek 2.386 2.443 1,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 0,09  
Gümüş Gr. 18,25 18,26 0,08  
B. Petrol 75,78 75,78 0,11  
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