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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.07.2023 18:37
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Haziran 2023'e ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir.  
Haziran 2023'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2022 yılı Haziran ayının %10 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Haziran ayında 2022 Haziran seviyesinin %77 üzerinde gerçekleşmiştir. 
Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Mayıs 2023`te %98 olarak gerçekleşmiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172757


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Tam 10.698 10.936 153,00  
Yarım 5.349 5.493 76,00  
Çeyrek 2.683 2.746 38,00  
Gümüş.Ons 24,83 24,85 -0,11  
Gümüş Gr. 21,00 21,03 0,06  
B. Petrol 78,58 78,58 -1,29  
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