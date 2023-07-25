***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14 Temmuz 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız kapsamında, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")`nin söz konusu sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır. Pay ihraç işlemi ve ara dönemde borsadan yapılan küçük montanlı alış işlemleri sonrasında şirketimizin GPH'in çıkarılmış sermayesindeki sahiplik oranı %66,3'e ulaşmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174934BIST