***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 13:11
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Temmuz 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız kapsamında, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")`nin söz konusu sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır. Pay ihraç işlemi ve ara dönemde borsadan yapılan küçük montanlı alış işlemleri sonrasında şirketimizin GPH'in çıkarılmış sermayesindeki sahiplik oranı %66,3'e ulaşmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174934
BIST
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13:416.696
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,97
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:4126,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0136
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:4129,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0497
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:411.699,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.699,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:41
|BIENY
|57,75
|1.452.084.725
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|60.809.057
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|323.646.627
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.820.694
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.582.528
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.596.276
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,50
|1.740.246.665
|% -8,47
|
|ASTOR
|106,60
|8.375.989.842
|% -0,09
|
|EUPWR
|182,50
|3.687.499.976
|% -5,10
|
|ASELS
|72,05
|3.545.976.353
|% 2,49
|
|THYAO
|222,00
|3.409.694.398
|% 0,09
|
|GESAN
|96,40
|2.894.718.226
|% -5,12
|
|ZOREN
|4,12
|806.015.283
|% -5,07
|
|YKBNK
|13,26
|2.429.411.592
|% 3,76
|
|ODAS
|10,08
|1.295.432.572
|% -4,82
|
|GSDHO
|4,02
|466.703.347
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,99
|338.322.143
|% 1,01
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9467
|26,9554
|% 0,05
|
|Euro
|29,7726
|29,7967
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,5089
|34,6820
|% 0,05
|
|Frank
|30,8711
|31,0570
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1636
|7,1995
|% -0,13
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.700
|3,80
|
|Cumhuriyet
|11.317
|11.488
|-38,00
|
|Tam
|11.064
|11.147
|-7,00
|
|Yarım
|5.523
|5.599
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|0,02
|