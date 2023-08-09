***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.10.2022 Ekim tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH" ya da "Grup"), Karayipler'de yer alan St Lucia Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesine ilişkin olarak St Lucia hükümeti ile bir imtiyaz sözleşmesi imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Bu anlaşma, GPH'nin Karayipler'deki stratejik hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır.GPH kendi global deneyimi ve işletme modelini St Lucia kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. Ek olarak, GPH dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına olanak verecek Point Seraphine'deki mevcut rıhtımın genişletilmesi, Vendors' Arcade, ve diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere kruvaziyer liman hizmetlerini geliştirecek önemli yatırımlar yapacaktır.GPH ayrıca, bölge sakinleri için önemli ekonomik faydalar sağlamaya kararlı olup Fisherman's Village (Balikçi Köyü) gibi liman içindeki ve çevresindeki tesisleri geliştirerek destinasyondaki yolcu harcamalarını artırmaya yönelik çalışmalar planlamaktadır.31 Mart 2022-31 Mart 2023 arası 12 aylık dönemde yaklaşık 590 bin yolcu yolcu ağırlayan (2019 takvim yılında yaklaşık 790 bin) St Lucia kruvaziyer limanının, yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlaması beklenmektedir.Operasyonların ve yönetimin devralınması yerine getirilmekte olan bir dizi nihai koşulun gerçekleşmesine bağlı olup, 2023 takvim yılı bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182630BIST