***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH") Bremerhaven Limanı'ndaki kruvaziyer operasyonlarının 10 yıl süre ile işletilmesine ilişkin olarak (5 yıl ilave uzatma opsiyonu ile) bremenports GmbH & Co. KG ("bremenports") ile imtiyaz sözleşmesi imzaladığını şirketimize bildirmiştir.Mevcut durumda Bremerhaven Kruvaziyer Limanı, yerel otoriteler tarafından, limanı yenilemeye ve geliştirmeye yönelik bir yatırım sürecinden geçmektedir. 2022 yılında, Bremerhaven Kurvaziyer Limanı, %90'ından fazlası ana liman yolcusu olmak üzere 230.000'den fazla yolcu ağırlamıştır. Ayrıca Liman, İskandinav ve Baltık Denizi güzergahları için ideal bir konuma sahiptir.GPH'in Bremerhaven Kruvaziyer Limanı operasyonlarını mevcut işletmeciyle olan anlaşmanın sona ereceği 2025 takvim yılının ilk çeyreğinde devralması beklenmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192087BIST