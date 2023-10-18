GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|MAALT
|1.199,50
|538.267.058
|% 10,00
|MRSHL
|1.476,40
|716.052.861
|% 10,00
|AVTUR
|8,47
|18.347.574
|% 10,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|27,9888
|28,0171
|% 0,30
|Euro
|29,4956
|29,5301
|% -0,17
|Sterlin
|33,9341
|34,1042
|% -0,06
|Frank
|31,0501
|31,2372
|% 0,39
|Riyal
|7,4456
|7,4830
|% 0,20
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|28,12
|Altın Gr.
|1.756
|1.756
|27,46
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|Tam
|11.875
|11.999
|228,00
|Yarım
|5.956
|6.023
|115,00
|Çeyrek
|2.969
|3.011
|57,00
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,07
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,61
|0,10
|B. Petrol
|91,61
|91,61
|1,71
Seans Raporu 18:05
- 17:59EMKEL Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
- 17:58BIGCH Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
- 17:57DGNMO Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
- 17:56BYDNR Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de