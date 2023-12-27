***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Grubumuzun gayrimenkul portföyünün bir kısmını bünyesinde barındıran Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin aktifinde yer alan Denizli'deki iki gayrimenkul (okul binası ve arsa niteliğinde) ile Bodrum/Torba'daki bir gayrimenkul (arsa niteliğinde), TTK ve VUK hükümlerine uygun olarak her bir gayrimenkulün sahibi ayrı bir şirket olacak şekilde kısmi bölünme yöntemiyle bölünmüştür. Kısmi bölünme yöntemiyle bölünen gayrimenkullerin net kayıtlı değerleri 30.09.2023 tarihli mali tablolara göre 17.314.099,42 TL'dir. Kısmi bölünme yöntemiyle kurulan yeni şirketlerin tüm hisseleri (toplam nominal değerleri 17.314.099,42 TL) Global Yatırım Holding A.Ş.'ne ait olacak şekilde kısmi bölünme işlemleri ve yeni şirket kuruluşları bugün itibariyle tamamlanmıştır.Bu işlemler sonucunda Şirketimiz, Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. üzerinden dolaylı şekilde sahip olduğu üç adet gayrimenkule, bu defa kısmi bölünme suretiyle kurulan yeni üç şirket üzerinden dolaylı şekilde sahip olmaya devam edecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229910BIST