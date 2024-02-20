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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.02.2024 20:38
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Ocak 2024'e ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. 
Ocak 2024'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2023 yılı Ocak ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Ocak ayında 2023 Ocak seviyesinin %17 üzerinde gerçekleşmiştir. 
Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Aralık 2023`te %105 olarak gerçekleşmiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250860


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Platin 907,22 908,85 % 0,66  
Paladyum 979,91 983,30 % 0,66  
Brent Pet. 82,54 82,54 % 0,66  
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