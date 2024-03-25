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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2024 10:01
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), Sixth Street Capital Partners LLC ("Sixth Street")'nin GPH'ye daha önce sağladığı kredinin teminatı olarak Sixth Street lehine varant ihraç etmişti.  Bu kapsamda GPH Sixth Street'e, 24 Mayıs 2021'de açıklanan finansman paketinin bir parçası olarak başlangıç varantları ve 14 Temmuz 2023'te yapılan ek düzenleme kapsamında ise ilave varantlar vermiş ve bu varant ihraçları GPH'in 2021 ve 2023 genel kurullarında onaylanmıştı. GPH, Sixth Street'e olan kredisini Eylül 2023'te kapatmış ve bu husus Şirketimizin 29.09.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. GPH, Sixth Street'in halen sahibi olduğu beher hisse bedeli 0,01 paund (1 peni) nominal değerli toplam 8.395.118 adet varantın tamamının Sixth Street tarafından kullanılacağına dair bildirim aldığını Şirketimize bildirmiştir. 
Varantların hisseye dönüşmesi suretiyle oluşacak yeni hisse senetlerinin Londra Borsası'nda (LSE) işlem görmesi için GPH tarafından ilgili otorite olan FCA'ye (Financial Conduct Authority) başvuruda bulunulacak olup yeni hisse senetlerinin 28 Mart 2024 tarihi itibariyle LSE'de işlem görmeye başlaması beklenmektedir. 
Bu işlemler sonrasında GPH'in çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 paund (1 peni) olan 76.433.126 hisseden oluşacaktır ve Şirketimizin sahip olduğu hisse adedi değişmeyerek 45.068.066 olarak kalacaktır. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261769


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