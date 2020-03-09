***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2020 18:17
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/03/2020 1.139.681 0 1.139.681 34.505.423 35.645.104 % 10,5881 % 10,5881 % 10,9378 % 10,9378
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825755
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:056,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1014
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05328,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,24
|Açılış
|: 328,96
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0121
|8,0523
|% 1,29
|
|Frank
|6,5810
|6,6206
|% 1,90
|
|Riyal
|1,6247
|1,6328
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,29
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,56
|36,56
|-8,71
|
Seans Raporu
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