***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 21:49
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin, iştirakimiz Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamı olan 5,550,694 adet satış gerçekleştirdiğini duyurmuştur. Bunun neticesinde birlikte hareket eden ortak olarak Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de dolaylı payımız kalmamış olup, doğrudan sahip olduğumuz payların şirket sermayesine oranı %6.19072 seviyesindedir. Bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin söz konusu satış işlemine ve bu satış sonrası Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki son pay durumumuza ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/10/2022 0 5.550.694 5.550.694 14.376.182,6 8.825.488,6 % 10,0843 % 10,0843 % 6,19072 % 6,19072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073205
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0543
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05973,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,53
|Açılış
|: 973,90
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|0,16
|
|Altın Gr.
|973
|973
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.617
|6.707
|-6,00
|
|Yarım
|3.224
|3.279
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.640
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,10
|
|B. Petrol
|92,11
|92,11
|-0,30
|