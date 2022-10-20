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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20.10.2022 21:49
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin, iştirakimiz Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamı olan 5,550,694 adet satış gerçekleştirdiğini duyurmuştur. Bunun neticesinde birlikte hareket eden ortak olarak Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de dolaylı payımız kalmamış olup, doğrudan sahip olduğumuz payların şirket sermayesine oranı %6.19072 seviyesindedir.  Bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin söz konusu satış işlemine ve bu satış sonrası Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki  son pay durumumuza ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/10/2022 0 5.550.694 5.550.694 14.376.182,6 8.825.488,6 % 10,0843 % 10,0843 % 6,19072 % 6,19072




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073205


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MRSHL 300,30 27.722.767 % 10,00  
YUNSA 74,30 57.783.098 % 9,99  
CRFSA 56,70 218.477.541 % 9,99  
CMBTN 374,50 35.040.103 % 9,99  
PENTA 644,10 20.835.795 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5835 18,5974 % 0,01  
Euro 18,1862 18,2279 % 0,30  
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Frank  
Riyal  
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Altın Ons 1.629 1.630 0,16  
Altın Gr. 973 973 1,05  
Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.617 6.707 -6,00  
Yarım 3.224 3.279 -3,00  
Çeyrek 1.615 1.640 -2,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,66 0,19  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 0,10  
B. Petrol 92,11 92,11 -0,30  
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