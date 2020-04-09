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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.04.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMDE2013 ISIN kodlu tahvilinin 2. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %14,75 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için BIST TLREF + %4,00 Ek Getiri (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %3,6774)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMDE2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.620.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,6774 14,75 15,5869 4.582.776
2 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,6801 14,7608 15,599 4.586.141
3 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 124.620.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 270 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDE2013 ISIN kodlu nominal 124.620.000 TL tutarındaki bononun 10.07.2020 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,6801 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 4.586.140,62 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837013


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,38 15,41 0,45  
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