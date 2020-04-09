***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMDE2013 ISIN kodlu tahvilinin 2. kupon faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2020Vade (Gün Sayısı) 270Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %14,75 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için BIST TLREF + %4,00 Ek Getiri (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %3,6774)Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMDE2013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.620.000Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,6774 14,75 15,5869 4.582.7762 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,6801 14,7608 15,599 4.586.1413 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 124.620.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarGlobal Yatırım Holding A.Ş.'nin 270 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDE2013 ISIN kodlu nominal 124.620.000 TL tutarındaki bononun 10.07.2020 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,6801 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 4.586.140,62 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837013BIST