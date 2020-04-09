***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD42111 ISIN kodlu tahvilinin 2. kupon faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.04.2021Vade (Gün Sayısı) 452Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %15,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için BIST TLREF + %4,75 Ek Getiri (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %3,8644)Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGLMD42111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.380.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,8644 15,5001 16,4254 4.845.1852 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,8671 15,5109 16,4376 4.848.5703 09.10.2020 08.10.2020 09.10.20204 08.01.2021 07.01.2021 08.01.20215 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 125.380.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarGlobal Yatırım Holding A.Ş.'nin 452 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD42111 ISIN kodlu nominal 125.380.000 TL tutarındaki tahvilinin 10.07.2020 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 3,8671 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 4.848.569,98 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837015BIST