***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.10.2020 20:29
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 37.120.000 TL Nominal Değerli Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 261
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,1567
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,0007
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,4029
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD62116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.120.000
İhraç Fiyatı 0,89161
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.06.2021
Kayıt Tarihi 23.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2021
Döviz Cinsi TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878853
BIST