***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 17.295.000 TL Nominal Değerli Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.10.2021Vade (Gün Sayısı) 386Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %18,50 Yıllık Basit, kalan Kuponlar için %18,50 Yıllık Basit ya da Gösterge Tahvil + %4,50 Ek Getiriden Yüksek Olanı (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %4,6124)Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGLMDE2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.295.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 4,6124 18,5003 19,8251 797.7152 06.04.2021 05.04.2021 06.04.20213 06.07.2021 05.07.2021 06.07.20214 05.10.2021 04.10.2021 05.10.20215 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878854BIST