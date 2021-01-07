***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2021 17:43
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD42111 ISIN kodlu tahvilinin 5. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 452
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %15,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için BIST TLREF + %4,75 Ek Getiri (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %3,8644)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGLMD42111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.380.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,8644 15,5001 16,4254 4.845.185 Evet
2 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,8671 15,5109 16,4376 4.848.570 Evet
3 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 3,3056 13,2586 13,9333 4.144.561 Evet
4 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 3,6756 14,7427 15,5789 4.608.467
5 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,9525 20,5415 22,2003 6.209.445
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 125.380.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 452 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD42111 ISIN kodlu nominal 125.380.000 TL tutarındaki tahvilinin 06.04.2021 tarihli kupon ödemesinin basit faizi %4,9525 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 6.209.444,50 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897858
BIST