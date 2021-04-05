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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.04.2021 18:13



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMDE2117 ISIN kodlu tahvilinin 3. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 386
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %18,50 Yıllık Basit, kalan Kuponlar için %18,50 Yıllık Basit ya da Gösterge Tahvil + %4,50 Ek Getiriden Yüksek Olanı (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %4,6124)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGLMDE2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.295.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 4,6124 18,5003 19,8251 797.715 Evet
2 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,6484 18,6447 19,9906 803.941
3 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 5,4893 22,0175 23,905 949.374
4 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021
5 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 17.295.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 386 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDE2117 ISIN kodlu nominal 17.295.000 TL tutarındaki tahvilinin 06.07.2021 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 5.4893 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 949.374,44-TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923514


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