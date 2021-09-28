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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2021 20:47



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Global Yatırım Holding A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD32218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021
İhraç Fiyatı 0,90805
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 100.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 29 – 30 Eylül 2021 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965620


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MANAS 17,29 43.638.735 % 9,99  
TGSAS 14,98 5.062.329 % 9,99  
DOBUR 22,90 1.977.860 % 9,99  
SONME 37,70 2.442.942 % 9,98  
KAPLM 23,86 9.579.088 % 9,95  
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Altın Gr. 494 494 0,14  
Cumhuriyet 3.275 3.324 -1,00  
Tam 3.256 3.338 -1,20  
Yarım 1.574 1.615 -0,58  
Çeyrek 789 807 -0,29  
Gümüş.Ons 21,56 21,58 -0,88  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,22  
B. Petrol 78,08 78,08 -0,27  
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