***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRFGLMD92121 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.09.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6390Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,0024Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,6686Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMD92121Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.090.000İhraç Fiyatı 0,94662Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.09.2021Kayıt Tarihi 29.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 98 gün vadeli iskontolu TRFGLMD92121 ISIN kodlu nominal 88.090.000 TL tutarındaki finansman bonosunun anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (30.09.2021) başarı ile tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965956BIST