***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Global Yatırım Holding A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2022Vade (Gün Sayısı) 154Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMD32218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,90805Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.03.2022Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 100.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli finansman bonosunun ihraç tutarı, gelen talepler doğrultusunda 150.000.000 TL olarak revize edilmiş olup, TRFGLMD32218 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %24,00, yıllık bileşik faiz oranı %25,69 ve ihraç fiyatı 0,90805 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966143BIST