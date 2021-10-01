***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2021 17:27
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Global Yatırım Holding A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD32218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,90805
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.03.2022
Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 100.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli finansman bonosunun ihraç tutarı, gelen talepler doğrultusunda 150.000.000 TL olarak revize edilmiş olup, TRFGLMD32218 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %24,00, yıllık bileşik faiz oranı %25,69 ve ihraç fiyatı 0,90805 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966143
BIST