***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRSGLMDE2117 ISIN kodlu tahvilinin 5. kupon faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.10.2021Vade (Gün Sayısı) 386Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %18,50 Yıllık Basit, kalan Kuponlar için %18,50 Yıllık Basit ya da Gösterge Tahvil + %4,50 Ek Getiriden Yüksek Olanı (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %4,6124)Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGLMDE2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.295.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 4,6124 18,5003 19,8251 797.715 Evet2 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,6484 18,6447 19,9906 803.941 Evet3 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 5,4893 22,0175 23,905 949.374 Evet4 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 5,4199 21,7392 23,5783 937.3725 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 1,283 21,2861 23,5539 221.895Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 17.295.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarGlobal Yatırım Holding A.Ş.'nin 386 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMDE2117 ISIN kodlu nominal 17.295.000 TL tutarındaki tahvilinin 27.10.2021 tarihli kupon ödemesinin basit faizi %1.2830 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 221.894,85-TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966545BIST