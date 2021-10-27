***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 23:41
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRSGLMDE2117 ISIN kodlu tahvilin itfa işlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 386
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %18,50 Yıllık Basit, kalan Kuponlar için %18,50 Yıllık Basit ya da Gösterge Tahvil + %4,50 Ek Getiriden Yüksek Olanı (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %4,6124)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGLMDE2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.295.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.01.2021 04.01.2021 05.01.2021 4,6124 18,5003 19,8251 797.715 Evet
2 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,6484 18,6447 19,9906 803.941 Evet
3 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 5,4893 22,0175 23,905 949.374 Evet
4 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 5,4199 21,7392 23,5783 937.372 Evet
5 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 1,283 21,2861 23,5539 221.895 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 17.295.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 386 gün vadeli TRSGLMDE2117 ISIN kodlu nominal 17.295.000 TL tutarındaki tahvilin anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (27.10.2021) başarı ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973111
BIST