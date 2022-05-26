***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Talep ToplamaYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Global Yatırım Holding A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.09.2022Vade (Gün Sayısı) 100Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 30.05.2022İhraç Fiyatı 0,92639Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Notu: BBB (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm) 29.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Notu: BBB (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm) 29.12.2021 EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 60.000.000 TL nominal değerli 100 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 26 – 27 Mayıs 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032824BIST