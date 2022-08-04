***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 80.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.10.2022Vade (Gün Sayısı) 78Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4795Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %35,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %40,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMDE2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 7,4795Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Notu: BBB (Trk)/Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-3 (Trk)/ Stabil Görünüm 29.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 78 gün vadeli 80.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı, 55.000.000 TL olarak revize edilerek tamamlanmış olup, TRFGLMD92212 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %35,00, yıllık bileşik faiz oranı %40,15, dönemsel faiz oranı ise %7,4795 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051980BIST