***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Talep ToplamaYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 90.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 105.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.01.2023Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMD12319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 19.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 21.10.2022İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 7,2301Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Notu: BBB (Trk)/Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-3 (Trk)/ Stabil Görünüm 29.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 90.000.000 TL (Fazla talep gelmesi halinde 105.000.000 TL) nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 19 – 20 Ekim 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072750BIST