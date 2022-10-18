Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.10.2022 18:18
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.02.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 90.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 105.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD12319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2022
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 7,2301
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Notu: BBB (Trk)/Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-3 (Trk)/ Stabil Görünüm 29.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 90.000.000 TL (Fazla talep gelmesi halinde 105.000.000 TL) nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 19 – 20 Ekim 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072750


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.880
Değişim :  1,01% |  38,78
Açılış :  3.851  
Önceki Kapanış :  3.842  
En Yüksek
3.917 En Düşük
3.844
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 34,10 163.484.355 % 10,00  
GESAN 149,60 550.625.920 % 10,00  
ESEN 58,30 421.530.982 % 10,00  
BRYAT 730,40 109.106.157 % 10,00  
PENTA 585,60 29.996.100 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5787 18,5858 % 0,01  
Euro 18,1513 18,1679 % -0,88  
Sterlin 20,7616 20,8657 % -1,05  
Frank 18,4163 18,5272 % -1,11  
Riyal 4,9300 4,9547 % -0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.628 1.629 -23,49  
Altın Gr. 974 974 -13,50  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.625 6.717 -47,00  
Yarım 3.228 3.284 -25,00  
Çeyrek 1.617 1.643 -13,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,42 -0,34  
Gümüş Gr. 10,99 11,02 -0,19  
B. Petrol 91,62 91,62 1,59  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru