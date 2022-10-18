***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2022 18:18
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.02.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 90.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 105.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD12319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2022
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 7,2301
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Notu: BBB (Trk)/Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-3 (Trk)/ Stabil Görünüm 29.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 90.000.000 TL (Fazla talep gelmesi halinde 105.000.000 TL) nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 19 – 20 Ekim 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072750
BIST