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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2021 19:19



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılında Tamamlanan ancak MKK KAP Şablonunda Açık Kalan Sermaye Artımı Sürecinin Kapatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 193.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 325.888.409,93

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 193.474.999,8 200.000.000 103,37252 C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma 67.611.590,07
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 193.500.000 200.000.000,000 103,35917 67.611.590,070

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısım talepte bulunan mevcut pay sahiplerimize 14.04.2017 tarihi itibarıyla sahip oldukları payları oranında tahsis edilecek olup talepte bulunan mevcut pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmalarını takiben bu defa ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısım ise F.A.B. Partners LP'ye tahsis edilecektir.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.06.2017
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.06.2017
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2017
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.04.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Satılamayan Payların İptal Tarihi 14.06.2017
Sermaye Tescil Tarihi 11.07.2017

Ek Açıklamalar
Sermayemizin 325.888.409,93 TL'ye çıkarılmasının ardından Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2017 tarihinde tescil edilmiş ve 17 Temmuz 2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve süreç tamamlanmıştır. İşbu açıklama MKK KAP sisteminde ilgili şablonda açık görünen sürecin sonlandırılması amacıyla yapılmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930625


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