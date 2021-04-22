***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2017 Yılında Tamamlanan ancak MKK KAP Şablonunda Açık Kalan Sermaye Artımı Sürecinin Kapatılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLYHOYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2017Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Mevcut Sermaye (TL) 193.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 325.888.409,93Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 193.474.999,8 200.000.000 103,37252 C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma 67.611.590,07D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 193.500.000 200.000.000,000 103,35917 67.611.590,070Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısım talepte bulunan mevcut pay sahiplerimize 14.04.2017 tarihi itibarıyla sahip oldukları payları oranında tahsis edilecek olup talepte bulunan mevcut pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmalarını takiben bu defa ihraç edilecek paylardan 100.000.000,-TL nominal değerli kısım ise F.A.B. Partners LP'ye tahsis edilecektir.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.06.2017Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.06.2017SPK Başvuru Tarihi 23.03.2017SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.04.2017Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySatılamayan Payların İptal Tarihi 14.06.2017Sermaye Tescil Tarihi 11.07.2017Ek AçıklamalarSermayemizin 325.888.409,93 TL'ye çıkarılmasının ardından Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2017 tarihinde tescil edilmiş ve 17 Temmuz 2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve süreç tamamlanmıştır. İşbu açıklama MKK KAP sisteminde ilgili şablonda açık görünen sürecin sonlandırılması amacıyla yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930625BIST