***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2021 22:56
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93
Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 Nâma
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.111.590,070 99,46240 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 Nâma
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021 tarihli toplantısı ile aşağıdaki hususlarda karar vermiştir:
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket'in 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak ü