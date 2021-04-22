***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 NâmaC Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.111.590,070 99,46240 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 NâmaE Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021 tarihli toplantısı ile aşağıdaki hususlarda karar vermiştir:1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket'in 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak ü