***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,199 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 NâmaC Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.086.726,177 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 9.945,478 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 NâmaE Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 14.918,216 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 27.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 06.07.2021 tarihli toplantısında, bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin 22.04.2021 tarihli kararında yer alan aşağıdaki konulardaki eski düzenlemelerin iptal edilmesine ve aşağıdaki yeni şekliyle kabulüne, bunlar dışında 22.04.2021 tarihli kararda yer alan tüm hususların geçerliliğini aynen muhafaza etmesine ve kararda yer aldığı aynı surette tatbik edilmelerine karar vermiştir. 06.07.2021 tarihli yeni kararla:1. Önceki kararda bu konuya ilişkin düzenleme iptal edilerek yerine, sermaye artırımı neticesinde yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatının aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine,2. Önceki kararda bu konuya ilişkin düzenleme iptal edilerek yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 16/8. madde hükmü uyarınca, bu safhada bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına karar verilmiştir.Sermaye artırımı başvurumuz halen Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde inceleme safhasındadır.Bununla birlikte, 27.04.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda ("Rapor") düzeltmeler gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulumuzca kabul edilen söz konusu Rapor ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Fon Kullanim Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947107BIST