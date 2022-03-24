***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2021, 06.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan Rapor, 23.11.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştı. Rapor'da, bedelli sermaye artışından sağlanan fonun tamamının, İzahname ve Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde ve amacına uygun olarak kullanıldığı belirtilmekte idi.Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı Rapor tarihi itibarıyla kullanıldığından, bu kapsamda Rapor'da yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığından söz konusu Rapor, herhangi bir değişiklik olmaksızın ekte tekrar yayımlanmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.EK: Sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012736BIST