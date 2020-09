***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 22.05.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet A Bağımsız Üye DeğilEROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet A Bağımsız Üye DeğilAYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet D Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ÜyesiSERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet E Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yatırım Komitesi Üyesi / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ÜyesiOĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Hayır Tüm Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-3) Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riski Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi BaşkanıDALINÇ ARIBURNU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet Tüm Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi ÜyesiSHAHROKH BADIE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet Tüm Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-3) Değerlendirildi Hayır Yatırım Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)EROL GÖKER Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)AYŞEGÜL BENSEL Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)SERDAR KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)OĞUZ SATICI Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)GÖKNİL AKÇA İnsan Kaynakları Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Yatırım Holding Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Grup DirektörüASLI GÜLHAN SU ATA Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Liman İşletmeleri Yatırımcı İlişkileri DirektörüUĞUR AYDIN Baş Hukuk Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk MüşaviriMEHMET ALİ DENİZ İş Geliştirme, Birleşme ve Devralma Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Birleşme ve Devralma Grup Direktörü / Yönetim Kurulu ÜyeliğiMURAT ENGİN Bilgi Teknolojileri Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Grup DirektörüÇAĞRI KUTLU Hazine Direktörü Üst Düzey Yönetici Hazine DirektörüDALINÇ ARIBURNU Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)SHAHROKH BADIE Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)GÖKHAN ÖZER Genel Sekreter ve Kurum Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Global Menkul Değerler Üst Düzey Yönetici Global Menkul Değerler Genel MüdürüFERDAĞ ILDIR Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finans Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Liman İşletmeleri Mali İşler DirektörüEMİNE YASEMİN ÇAKAR Direktör Üst Düzey Yönetici DirektörBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGlobal Liman İşletmeleri A.Ş. Liman yatırımları 74.307.399,00 46.448.133,61 TRY 62,51 Bağlı OrtaklıklarEge Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 7.250.000,00 3.285.581,32 TRY 45,32 Bağlı OrtaklıklarBodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 22.984.000,00 8.620.115,23 TRY 37,50 Bağlı OrtaklıklarOrtadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 22.050.000,00 13.781.654,88 TRY 62,50 Bağlı OrtaklıklarPort of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) Liman İşletmeciliği 71.248.399,00 28.137.851,90 EUR 39,49 Bağlı OrtaklıklarCruceros Malaga, SA ("Malaga Port") Liman İşletmeciliği 7.700.000,00 2.984.136,07 EUR 38,76 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Holding B.V. Liman yatırımları 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Holding Plc Liman yatırımları 628.269,63 392.719,33 GBP 62,51 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Europe B.V ("Global BV") Liman yatırımları 0,01 0,01 EUR 62,51 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Melita Ltd. Liman yatırımları 4.117.880,00 2.573.750,61 EUR 62,50 Bağlı OrtaklıklarValetta Cruise Port PLC ("VCP") Liman İşletmeciliği 12.000.000,00 4.170.539,56 EUR 34,75 Bağlı OrtaklıklarCreuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") Liman İşletmeciliği 3.005.061,00 1.164.611,81 EUR 38,76 Bağlı OrtaklıklarBarcelona Port Investments, S.L ("BPI") Liman İşletmeciliği 3.170.500,00 1.228.727,72 EUR 38,76 Bağlı OrtaklıklarPort Operation Holding S.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 6.250,81 EUR 62,51 Bağlı OrtaklıklarRavenna Terminal Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 50.000,00 16.783,42 EUR 33,57 Bağlı OrtaklıklarCagliari Cruise Port S.r.l. Liman İşletmeciliği 150.000,00 66.477,35 EUR 44,32 Bağlı OrtaklıklarCatania Terminali Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 130.000,00 50.544,04 EUR 38,88 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Netherlands B.V. Liman yatırımları 0,01 0,01 EUR 62,51 Bağlı OrtaklıklarZadar International Ports Operations d.o.o. Liman İşletmeciliği 20.000,00 12.501,62 HRK 62,51 Bağlı OrtaklıklarTravel Shopping Limited Turizm İşletmeciliği 200.000,00 62.558,09 EUR 31,28 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Mediterranean S.L. Turizm İşletmeciliği 3.000,00 1.875,24 EUR 62,51 Bağlı OrtaklıklarGPH Antigua Ltd. Liman İşletmeciliği 0,00 0,00 USD 62,51 Bağlı OrtaklıklarNassau Cruise Port Ltd. Liman İşletmeciliği 5.000,00 1.531,45 USD 30,63 Bağlı OrtaklıklarGPH Americas Ltd. Liman yatırımları 5.000,00 3.125,40 USD 62,51 Bağlı OrtaklıklarGPH Bahamas Ltd. Liman yatırımları 5.000,00 3.125,40 USD 62,51 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Destination Services Ltd (UK) Liman hizmetleri 1,00 0,63 GBP 62,51 Bağlı OrtaklıklarGlobal Depolama A.Ş. Depolama 50.000,00 31.250,92 TRY 62,50 Bağlı OrtaklıklarConsus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Enerji Yatırımları 280.000.000,00 280.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarTres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 60.000.000,00 57.498.000,00 TRY 95,83 Bağlı OrtaklıklarMavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 60.000.000,00 60.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarMavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarDoğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Biyokütle Yatırımları A.Ş. Enerji Yatırımları 16.500.000,00 16.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarConsus Energy Europe BV Enerji Yatırımları 1,00 1,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Africa Power Investments Enerji Yatırımları 1,00 1,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlowi Energy Investments Limited Enerji Yatırımları 10.000,00 10.000,00 MWK 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlozania Energy Investments Limited Elektrik Üretimi 20.000,00 20.000,00 TZS 100,00 Bağlı OrtaklıklarBarsolar D.O.O. Elektrik Üretimi 100.000,00 51.000,00 EUR 51,00 Bağlı OrtaklıklarEvergas Doğalgaz İthalat ve Tic. A.Ş. Doğalgaz Satışı 6.662.500,00 6.662.500,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarDoğaldan Enerji Ürt. A.Ş. Elektrik Üretimi 4.275.543,91 4.275.543,91 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarRa Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Yatırımları 6.500.000,00 6.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarBiyotek Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 2.615.064,11 2.615.064,11 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarNaturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı 100.000.000,00 95.500.000,00 TRY 95,50 Bağlı OrtaklıklarNaturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş. Gazlı Yakıtlar Ticareti 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarStraton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Maden İşletmeciliği 4.000.000,00 3.907.600,00 TRY 97,69 Bağlı OrtaklıklarTenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik ve Doğalgaz Ticareti 12.000.000,00 12.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarEdusa 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarKNY Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 1.300.000,00 1.300.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarEdusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 12.000.000,00 12.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarDağören Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 14.560.800,00 10.192.560,00 TRY 70,00 Bağlı OrtaklıklarArdus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 132.623.505,00 132.623.505,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 45.600.000,00 45.600.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 89.100.000,00 5.497.470,00 TRY 6,17 Bağlı OrtaklıklarRıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 127.376.495,00 127.376.495,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmeti 40.000.000,00 30.000.000,00 TRY 75,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 9.000.000,00 6.750.000,00 TRY 75,00 Bağlı OrtaklıklarActus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.884.000,00 6.307.200,00 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Acenteliği 600.000,00 600.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarSalıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnşaat Yatırımları 200.000,00 200.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGüney Madencilik İşletmeleri A.Ş. Maden İşletmeciliği 3.808.456,00 3.808.456,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarNeptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarTora Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 5.100.000,00 5.100.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarSem Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 750.000,00 487.500,00 TRY 65,00 Bağlı OrtaklıklarMaya Turizm Ltd. Turizm Yatırımları 1.000.000,00 530.900,00 TRY 53,09 Bağlı OrtaklıklarRanda Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Deniz Araç Gereci Ticareti 250.000,00 156.254,59 TRY 62,50 Bağlı OrtaklıklarAdonia Shipping Limited Gemi İşletmeciliği 2.000,00 1.998,60 EUR 99,93 Bağlı OrtaklıklarGlobal Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 1.250.000,00 765.724,07 TRY 61,26 Bağlı OrtaklıklarVinte Nova Finansal Yatırımlar 50.000,00 49.965,00 USD 99,93 Bağlı OrtaklıklarGlobal Financial Products Ltd. Finansal Yatırımlar 2.100.000,00 2.100.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıklarVespa Enterprises (Malta) Ltd. Turizm Yatırımları 1.500,00 1.498,95 USD 99,93 Bağlı OrtaklıklarAristaeus Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarSümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Gıda İşletmeciliği 2.850.000,00 2.850.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarRainbow Tech Ventutres Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarRainbow Holdings Worldwide Limited Finansal Yatırımlar 1,00 1,00 GBP 100,00 Bağlı OrtaklıklarLisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") Liman İşletmeciliği 10.250.000,00 2.960.070,46 EUR 28,88 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarSATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") Liman İşletmeciliği 6.000.000,00 930.120,33 SGD 15,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarVenezia Investimenti SRL Liman İşletmeciliği 5.000.000,00 781.351,09 EUR 15,63 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarLa Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 1.781,48 EUR 17,81 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarAxel Corporation Grupo Hotelero, S.L. Turizm yatırımları 6.442.115,00 2.254.740,25 EUR 35,00 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarIEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Kurumsal Fin. Danışmanlık 50.000,00 18.750,00 TRY 37,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarGoulette Cruise Holding Ltd. (UK) (?Goulette?) Liman Yatırımları 110.000,00 34.379,45 EUR 31,25 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarPelican Peak Investment Inc Eğlence Sektörü Yatırımları 3.874.738,89 259.641,10 USD 6,70 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1121438 B.C. LTD Eğlence Sektörü Yatırımları 2.418.642,00 192.306,92 USD 7,95 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar