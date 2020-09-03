***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.09.2020 13:05
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 22.05.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet A Bağımsız Üye Değil
EROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet A Bağımsız Üye Değil
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet D Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet E Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yatırım Komitesi Üyesi / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
OĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Hayır Tüm Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-3) Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riski Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
DALINÇ ARIBURNU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet Tüm Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
SHAHROKH BADIE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2) Evet Tüm Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-3) Değerlendirildi Hayır Yatırım Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)
EROL GÖKER Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)
AYŞEGÜL BENSEL Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)
SERDAR KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)
OĞUZ SATICI Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)
GÖKNİL AKÇA İnsan Kaynakları Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Yatırım Holding Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Grup Direktörü
ASLI GÜLHAN SU ATA Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Liman İşletmeleri Yatırımcı İlişkileri Direktörü
UĞUR AYDIN Baş Hukuk Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk Müşaviri
MEHMET ALİ DENİZ İş Geliştirme, Birleşme ve Devralma Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Birleşme ve Devralma Grup Direktörü / Yönetim Kurulu Üyeliği
MURAT ENGİN Bilgi Teknolojileri Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Grup Direktörü
ÇAĞRI KUTLU Hazine Direktörü Üst Düzey Yönetici Hazine Direktörü
DALINÇ ARIBURNU Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)
SHAHROKH BADIE Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)
GÖKHAN ÖZER Genel Sekreter ve Kurum Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Global Menkul Değerler Üst Düzey Yönetici Global Menkul Değerler Genel Müdürü
FERDAĞ ILDIR Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finans Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Liman İşletmeleri Mali İşler Direktörü
EMİNE YASEMİN ÇAKAR Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Global Liman İşletmeleri A.Ş. Liman yatırımları 74.307.399,00 46.448.133,61 TRY 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 7.250.000,00 3.285.581,32 TRY 45,32 Bağlı Ortaklıklar
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 22.984.000,00 8.620.115,23 TRY 37,50 Bağlı Ortaklıklar
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 22.050.000,00 13.781.654,88 TRY 62,50 Bağlı Ortaklıklar
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) Liman İşletmeciliği 71.248.399,00 28.137.851,90 EUR 39,49 Bağlı Ortaklıklar
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port") Liman İşletmeciliği 7.700.000,00 2.984.136,07 EUR 38,76 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Holding B.V. Liman yatırımları 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Holding Plc Liman yatırımları 628.269,63 392.719,33 GBP 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Europe B.V ("Global BV") Liman yatırımları 0,01 0,01 EUR 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Melita Ltd. Liman yatırımları 4.117.880,00 2.573.750,61 EUR 62,50 Bağlı Ortaklıklar
Valetta Cruise Port PLC ("VCP") Liman İşletmeciliği 12.000.000,00 4.170.539,56 EUR 34,75 Bağlı Ortaklıklar
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") Liman İşletmeciliği 3.005.061,00 1.164.611,81 EUR 38,76 Bağlı Ortaklıklar
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI") Liman İşletmeciliği 3.170.500,00 1.228.727,72 EUR 38,76 Bağlı Ortaklıklar
Port Operation Holding S.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 6.250,81 EUR 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 50.000,00 16.783,42 EUR 33,57 Bağlı Ortaklıklar
Cagliari Cruise Port S.r.l. Liman İşletmeciliği 150.000,00 66.477,35 EUR 44,32 Bağlı Ortaklıklar
Catania Terminali Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 130.000,00 50.544,04 EUR 38,88 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Netherlands B.V. Liman yatırımları 0,01 0,01 EUR 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Zadar International Ports Operations d.o.o. Liman İşletmeciliği 20.000,00 12.501,62 HRK 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Travel Shopping Limited Turizm İşletmeciliği 200.000,00 62.558,09 EUR 31,28 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Mediterranean S.L. Turizm İşletmeciliği 3.000,00 1.875,24 EUR 62,51 Bağlı Ortaklıklar
GPH Antigua Ltd. Liman İşletmeciliği 0,00 0,00 USD 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Nassau Cruise Port Ltd. Liman İşletmeciliği 5.000,00 1.531,45 USD 30,63 Bağlı Ortaklıklar
GPH Americas Ltd. Liman yatırımları 5.000,00 3.125,40 USD 62,51 Bağlı Ortaklıklar
GPH Bahamas Ltd. Liman yatırımları 5.000,00 3.125,40 USD 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Global Ports Destination Services Ltd (UK) Liman hizmetleri 1,00 0,63 GBP 62,51 Bağlı Ortaklıklar
Global Depolama A.Ş. Depolama 50.000,00 31.250,92 TRY 62,50 Bağlı Ortaklıklar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Enerji Yatırımları 280.000.000,00 280.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 60.000.000,00 57.498.000,00 TRY 95,83 Bağlı Ortaklıklar
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 60.000.000,00 60.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Biyokütle Yatırımları A.Ş. Enerji Yatırımları 16.500.000,00 16.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Consus Energy Europe BV Enerji Yatırımları 1,00 1,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Africa Power Investments Enerji Yatırımları 1,00 1,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Glowi Energy Investments Limited Enerji Yatırımları 10.000,00 10.000,00 MWK 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Glozania Energy Investments Limited Elektrik Üretimi 20.000,00 20.000,00 TZS 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Barsolar D.O.O. Elektrik Üretimi 100.000,00 51.000,00 EUR 51,00 Bağlı Ortaklıklar
Evergas Doğalgaz İthalat ve Tic. A.Ş. Doğalgaz Satışı 6.662.500,00 6.662.500,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Doğaldan Enerji Ürt. A.Ş. Elektrik Üretimi 4.275.543,91 4.275.543,91 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Yatırımları 6.500.000,00 6.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Biyotek Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 2.615.064,11 2.615.064,11 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı 100.000.000,00 95.500.000,00 TRY 95,50 Bağlı Ortaklıklar
Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş. Gazlı Yakıtlar Ticareti 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Maden İşletmeciliği 4.000.000,00 3.907.600,00 TRY 97,69 Bağlı Ortaklıklar
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik ve Doğalgaz Ticareti 12.000.000,00 12.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Edusa 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
KNY Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 1.300.000,00 1.300.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 12.000.000,00 12.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Dağören Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 14.560.800,00 10.192.560,00 TRY 70,00 Bağlı Ortaklıklar
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 132.623.505,00 132.623.505,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 45.600.000,00 45.600.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 89.100.000,00 5.497.470,00 TRY 6,17 Bağlı Ortaklıklar
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 127.376.495,00 127.376.495,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmeti 40.000.000,00 30.000.000,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklıklar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 9.000.000,00 6.750.000,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklıklar
Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.884.000,00 6.307.200,00 TRY 80,00 Bağlı Ortaklıklar
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Acenteliği 600.000,00 600.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Salıpazarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnşaat Yatırımları 200.000,00 200.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. Maden İşletmeciliği 3.808.456,00 3.808.456,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Tora Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 5.100.000,00 5.100.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Sem Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 750.000,00 487.500,00 TRY 65,00 Bağlı Ortaklıklar
Maya Turizm Ltd. Turizm Yatırımları 1.000.000,00 530.900,00 TRY 53,09 Bağlı Ortaklıklar
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Deniz Araç Gereci Ticareti 250.000,00 156.254,59 TRY 62,50 Bağlı Ortaklıklar
Adonia Shipping Limited Gemi İşletmeciliği 2.000,00 1.998,60 EUR 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 1.250.000,00 765.724,07 TRY 61,26 Bağlı Ortaklıklar
Vinte Nova Finansal Yatırımlar 50.000,00 49.965,00 USD 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Global Financial Products Ltd. Finansal Yatırımlar 2.100.000,00 2.100.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. Turizm Yatırımları 1.500,00 1.498,95 USD 99,93 Bağlı Ortaklıklar
Aristaeus Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş. Gıda İşletmeciliği 2.850.000,00 2.850.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Rainbow Tech Ventutres Limited Finansal Yatırımlar 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Rainbow Holdings Worldwide Limited Finansal Yatırımlar 1,00 1,00 GBP 100,00 Bağlı Ortaklıklar
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") Liman İşletmeciliği 10.250.000,00 2.960.070,46 EUR 28,88 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
SATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") Liman İşletmeciliği 6.000.000,00 930.120,33 SGD 15,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Venezia Investimenti SRL Liman İşletmeciliği 5.000.000,00 781.351,09 EUR 15,63 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 1.781,48 EUR 17,81 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Axel Corporation Grupo Hotelero, S.L. Turizm yatırımları 6.442.115,00 2.254.740,25 EUR 35,00 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) Kurumsal Fin. Danışmanlık 50.000,00 18.750,00 TRY 37,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) (?Goulette?) Liman Yatırımları 110.000,00 34.379,45 EUR 31,25 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Pelican Peak Investment Inc Eğlence Sektörü Yatırımları 3.874.738,89 259.641,10 USD 6,70 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1121438 B.C. LTD Eğlence Sektörü Yatırımları 2.418.642,00 192.306,92 USD 7,95 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873092
BIST