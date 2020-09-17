***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)EROL GÖKER Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)AYŞEGÜL BENSEL Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)SERDAR KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)OĞUZ SATICI Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)GÖKNİL AKÇA İnsan Kaynakları Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Yatırım Holding Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Grup DirektörüASLI GÜLHAN SU ATA Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Liman İşletmeleri Yatırımcı İlişkileri DirektörüUĞUR AYDIN Baş Hukuk Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk MüşaviriMEHMET ALİ DENİZ İş Geliştirme, Birleşme ve Devralma Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Birleşme ve Devralma Grup Direktörü / Yönetim Kurulu ÜyeliğiMURAT ENGİN Bilgi Teknolojileri Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Grup DirektörüÇAĞRI KUTLU Hazine Direktörü Üst Düzey Yönetici Hazine DirektörüDALINÇ ARIBURNU Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)SHAHROKH BADIE Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826676 (EK-2)GÖKHAN ÖZER Genel Sekreter ve Kurum Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Global Menkul Değerler Üst Düzey Yönetici Global Menkul Değerler Genel MüdürüFERDAĞ ILDIR Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finans Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Liman İşletmeleri Mali İşler Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875491BIST