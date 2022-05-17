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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2022 19:01
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet 12.29 A Bağımsız Üye Değil
EROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet 0.15 A Bağımsız Üye Değil
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet D Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet E Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yatırım Komitesi Üyesi / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
OĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Hayır Tüm Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-3) Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riski Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
DALINÇ ARIBURNU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet Tüm Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
GÜLSÜM AZERI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.05.2022 İcrada Görevli Değil - Evet Tüm Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030996 Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031003


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