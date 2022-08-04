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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2022 18:15
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 22.05.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Finansman Bonosu 08.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051997


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.724
Değişim :  1,46% |  39,21
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 4,29 272.681.847 % 10,00  
DAGHL 24,86 22.530.537 % 10,00  
KRPLS 8,26 61.696.325 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.351.149 % 9,99  
TMSN 59,45 556.631.860 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9350 17,9388 % 0,07  
Euro 18,3474 18,3822 % 0,77  
Sterlin 21,7156 21,8245 % 0,03  
Frank 18,6831 18,7957 % 0,52  
Riyal 4,7610 4,7849 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 24,19  
Altın Gr. 1.032 1.032 14,13  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.898 6.976 73,00  
Yarım 3.361 3.411 36,00  
Çeyrek 1.686 1.705 18,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,17 0,09  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 0,05  
B. Petrol 93,92 93,92 -2,86  
Seans Raporu 18:05
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