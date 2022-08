***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGlobal Liman İşletmeleri A.Ş. Liman Yatırımları 74.307.399,00 46.471.847,33 TRY 62,54 Bağlı OrtaklıklarEge Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 7.250.000,00 3.287.258,75 TRY 45,34 Bağlı OrtaklıklarBodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 25.924.000,00 9.727.721,76 TRY 37,52 Bağlı OrtaklıklarPort of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) Liman İşletmeciliği 71.248.399,00 28.152.217,45 EUR 39,51 Bağlı OrtaklıklarCruceros Malaga, SA ("Malaga Port") Liman İşletmeciliği 7.700.000,00 2.985.659,60 EUR 38,77 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Holding B.V. Liman Yatırımları 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Holding Plc Liman Yatırımları 628.269,63 392.919,83 GBP 62,54 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Europe B.V ("Global BV") Liman Yatırımları 0,01 0,01 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Melita Ltd. Liman İşletmeciliği 4.117.880,00 2.575.322,15 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarValetta Cruise Port PLC ("VCP") Liman İşletmeciliği 14.000.000,00 4.867.315,59 EUR 34,77 Bağlı OrtaklıklarCreuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") Liman İşletmeciliği 3.005.061,00 1.165.206,39 EUR 38,77 Bağlı OrtaklıklarBarcelona Port Investments, S.L ("BPI") Liman İşletmeciliği 3.170.500,00 1.229.355,03 EUR 38,77 Bağlı OrtaklıklarPort Operation Holding S.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 6.254,00 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarCagliari Cruise Port S.r.l. Liman İşletmeciliği 150.000,00 66.511,29 EUR 44,34 Bağlı OrtaklıklarCatania Terminali Passeggeri S.r.l. Liman İşletmeciliği 130.000,00 51.350,34 EUR 39,50 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Netherlands B.V. Liman Yatırımları 0,01 0,01 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarZadar International Ports Operations d.o.o. Liman İşletmeciliği 20.000,00 12.508,00 HRK 62,54 Bağlı OrtaklıklarTravel Shopping Limited Turizm İşletmeciliği 200.000,00 62.590,03 EUR 31,30 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Mediterranean S.L. Turizm İşletmeciliği 3.000,00 1.876,20 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarGPH Antigua Ltd. Liman İşletmeciliği 0,00 0,00 USD 62,54 Bağlı OrtaklıklarNassau Cruise Port Ltd. Liman İşletmeciliği 5.000,00 1.532,23 USD 30,64 Bağlı OrtaklıklarGPH Americas Ltd. Liman Yatırımları 5.000,00 3.127,00 USD 62,54 Bağlı OrtaklıklarGPH Bahamas Ltd. Liman Yatırımları 5.000,00 3.127,00 USD 62,54 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Destination Services Ltd (UK) Liman Hizmetleri 1,00 0,63 GBP 62,54 Bağlı OrtaklıklarGlobal Depolama A.Ş. Depolama 50.000,00 31.266,87 TRY 62,53 Bağlı OrtaklıklarBalearic Handling S.L.A. Liman Hizmetleri 6.000,00 1.913,72 EUR 31,90 Bağlı OrtaklıklarShore Handling S.L.A. Liman Hizmetleri 3.006,00 958,78 EUR 31,90 Bağlı OrtaklıklarPort Management Services S.L. Liman İşletmeciliği 3.000,00 6.662.500,00 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarPort Finance Investments Limited Genel Kurumsal İşlemler 1,00 0,63 GBP 62,54 Bağlı OrtaklıklarTaranto Cruise Port S.r.l Liman Hizmetleri 150.000,00 93.810,00 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Canary Islands S.L. Liman Hizmetleri 3.000,00 1.500,96 EUR 50,03 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Services Med Turizm Yatırımları 3.100,00 1.938,74 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarPort Operations Services Ltd. Liman İşletmeciliği 1.000,00 594,13 EUR 59,41 Bağlı OrtaklıklarGPH Barbados Ltd. Liman Yönetimi 0,00 0,00 USD 62,54 Bağlı OrtaklıklarGPH Cruise Port Finance LTD. Liman Yatırımları 1.000,00 625,40 GBP 62,54 Bağlı OrtaklıklarGPH Kalundborg ApS Liman İşletmeciliği 40.000,00 25016 DKK 62,54 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ports Tarragona S.L. Liman İşletmeciliği 3.000,00 1.876,01238 EUR 62,53 Bağlı OrtaklıklarCrotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy) Liman İşletmeciliği 10.000,00 6254 EUR 62,54 Bağlı OrtaklıklarConsus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Enerji Yatırımları 385.500.000,00 279.988.650,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarTres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 36.000.000,00 26.146.800,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarMavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 23.500.000,00 17.068.050,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarMavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 19.000.000,00 13.799.700,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarDoğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 51.000.000,00 37.041.300,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarConsus Energy Europe BV Enerji Yatırımları 1,00 1,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Africa Power Investments Enerji Yatırımları 1,00 1,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlowi Energy Investments Limited Enerji Yatırımları 10.000,00 10.000,00 MWK 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlozania Energy Investments Limited Enerji Yatırımları 20.000,00 20.000,00 TZS 100,00 Bağlı OrtaklıklarBarsolar D.O.O. Enerji Üretimi 100.001,00 37.041,67 EUR 37,04 Bağlı OrtaklıklarRa Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 9.000.000,00 6.536.700,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarNaturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı 115.000.000,00 80.500.000,00 TRY 70,00 Bağlı OrtaklıklarStraton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Maden İşletmeciliği 4.000.000,00 3.907.600,00 TRY 97,69 Bağlı OrtaklıklarSolis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş Enerji Üretimi 50.000,00 36.315,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarTenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik ve Doğalgaz Ticareti 7.000.000,00 5.084.100,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarEdusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 31.500.000,00 22.878.450,00 TRY 72,63 Bağlı OrtaklıklarDağören Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 14.560.800,00 10.192.560,00 TRY 70,00 Bağlı OrtaklıklarArdus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 132.623.505,00 132.623.505,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 45.600.000,00 45.600.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 142.560.000,00 17.620.416,00 TRY 12,36 Bağlı OrtaklıklarRıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları 127.376.495,00 127.376.495,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmeti 40.000.000,00 30.000.000,00 TRY 75,00 Bağlı OrtaklıklarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 14.000.000,00 10.500.000,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklıklarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 14.184.000,00 9.446.544,00 TRY 66,60 Bağlı OrtaklıklarGlobal Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Acenteliği 600.000,00 600.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarGüney Madencilik İşletmeleri A.Ş. Maden İşletmeciliği 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarTora Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 5.100.000,00 5.100.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarSem Yayıncılık A.Ş. Yayıncılık 750.000,00 487.500,00 TRY 65,00 Bağlı OrtaklıklarMaya Turizm Ltd. Turizm Yatırımları 1.000.000,00 561.800,00 TRY 56,18 Bağlı OrtaklıklarAdonia Shipping Limited Gemi İşletmeciliği 2.000,00 1.998,60 EUR 99,93 Bağlı OrtaklıklarGlobal Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği 3.500.000,00 3.150.000,00 TRY 90,00 Bağlı OrtaklıklarVinte Nova Finansal Yatırımlar 50.000,00 49.965,00 USD 99,93 Bağlı OrtaklıklarGlobal Financial Products Ltd. Finansal Yatırımlar 2.100.000,00 2.100.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıklarVespa Enterprises (Malta) Ltd. Turizm Yatırımları 1.500,00 1.498,95 USD 99,93 Bağlı OrtaklıklarAristaeus Limited Finansal Yatırımlar 1.986.091,00 1.986.091,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarGYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. İdari Danışmanlık Faaliyetleri 25.000.000,00 25.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıklarRainbow Tech Ventutres Limited Teknoloji Yatırımları 1.200,00 1.200,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıklarRainbow Holdings Worldwide Limited Teknoloji Yatırımları 1,00 1,00 GBP 100,00 Bağlı OrtaklıklarLisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") Liman İşletmeciliği 10.250.000,00 2.961.581,70 EUR 28,89 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarSATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") Liman İşletmeciliği 6.000.000,00 930.595,20 SGD 15,51 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarVenezia Investimenti SRL Liman İşletmeciliği 5.000.000,00 781.750,00 EUR 15,64 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarLa Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l Liman İşletmeciliği 10.000,00 1.782,39 EUR 17,82 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarIEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) Kurumsal Finansal Danışmanlık 50.000,00 18.750,00 TRY 37,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarGoulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette") Liman Yatırımları 110.000,00 34.397,00 EUR 31,27 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarPelican Peak Investment Inc Turizm Yatırımları 3.874.738,89 247.899,67 USD 6,40 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarVigo Atlantic Cruise Terminal S.L. Liman İşletmeciliği 3.000,00 478,43 EUR 15,95 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1121438 B.C. 