***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2022 18:14
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 22.05.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
FİNANSMAN BONOSU 25.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 250000000 TRY Yurtiçi 03.02.2022 03.02.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073347
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0117
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1130
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05986,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,97
|Açılış
|: 986,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,06
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|HKTM
|70,15
|61.493.775
|% -3,64
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|HALKB
|8,74
|1.592.637.299
|% 0,46
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|KOZAL
|200,00
|1.396.630.488
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|HALKB
|8,74
|1.592.637.299
|% 0,46
|
|ADESE
|1,22
|159.040.768
|% 3,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5870
|18,5951
|% -0,06
|
|Euro
|18,2928
|18,3211
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,8344
|20,9389
|% 0,02
|
|Frank
|18,5275
|18,6391
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|21,57
|
|Altın Gr.
|986
|986
|12,64
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.676
|6.798
|89,00
|
|Yarım
|3.253
|3.323
|43,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.661
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,20
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|0,67
|