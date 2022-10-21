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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2022 18:14
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 22.05.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
FİNANSMAN BONOSU 25.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 250000000 TRY Yurtiçi 03.02.2022 03.02.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073347


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 12,98 226.242.468 % 10,00  
SMRTG 75,90 567.122.927 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5870 18,5951 % -0,06  
Euro 18,2928 18,3211 % 0,62  
Sterlin 20,8344 20,9389 % 0,02  
Frank 18,5275 18,6391 % 0,38  
Riyal 4,9336 4,9584 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 21,57  
Altın Gr. 986 986 12,64  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.676 6.798 89,00  
Yarım 3.253 3.323 43,00  
Çeyrek 1.631 1.661 20,00  
Gümüş.Ons 19,05 19,08 0,40  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,20  
B. Petrol 93,05 93,05 0,67  
Seans Raporu 18:05
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