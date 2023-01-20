***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2023 16:11
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 22.05.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
FİNANSMAN BONOSU 24.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 500000000 TRY Yurtiçi 15.12.2022 15.12.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103467
BIST
16:045.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 42,91
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:0418,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:0420,3610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0165
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:041.166,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.166,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:04
|SDTTR
|110,20
|332.400.490
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.765.681
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.572.853
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.780.909
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.435.992
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,77
|632.661.913
|% -6,18
|
|SANEL
|18,70
|13.980.710
|% -5,98
|
|ELITE
|41,72
|105.503.703
|% -5,01
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,00
|6.566.281.712
|% -1,03
|
|EREGL
|40,94
|5.387.424.772
|% 1,44
|
|PETKM
|18,59
|3.962.850.709
|% 2,99
|
|AKBNK
|18,40
|3.851.188.856
|% 4,60
|
|KOZAL
|592,40
|3.687.069.067
|% 0,75
|
|YKBNK
|10,05
|3.524.939.594
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,62
|3.035.530.463
|% 2,25
|
|SKBNK
|2,96
|758.332.881
|% 3,86
|
|PETKM
|18,59
|3.962.850.709
|% 2,99
|
|AKBNK
|18,40
|3.851.188.856
|% 4,60
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8022
|18,8065
|% 0,10
|
|Euro
|20,3531
|20,3610
|% 0,08
|
|Sterlin
|23,1587
|23,2749
|% -0,21
|
|Frank
|20,3376
|20,4601
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9908
|5,0158
|% 0,07
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,44
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.980
|55,00
|
|Tam
|7.901
|7.952
|-36,00
|
|Yarım
|3.850
|3.891
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,05
|
|B. Petrol
|86,52
|86,52
|0,36
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:17ETYAT
Yüzde 6.67 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 368, 742 adet işlem
-
16:16EYGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 493, 559 adet işlem
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, AKSEN, ARCLK
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 48 artarak (% 0.98 ) 4, 886
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, SDTTR, SOKE, BNTAS, ONCSM, IDGYO