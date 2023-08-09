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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2023 15:35
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 22.05.1995 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
FİNANSMAN BONOSU 25.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182736


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:267.516
Değişim :  1,40% |  103,69
Açılış :  7.423  
Önceki Kapanış :  7.412  
En Düşük
7.367 En Yüksek
7.516
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 345,40 1.237.843.895 % 10,00  
TETMT 814,00 22.010.335 % 10,00  
ULUFA 9,14 15.138.737 % 9,99  
SDTTR 385,70 895.502.432 % 9,98  
HKTM 72,70 204.785.404 % 9,98  
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16:22 Alış Satış %  
Dolar 27,0238 27,0354 % 0,20  
Euro 29,6901 29,7143 % 0,52  
Sterlin 34,3168 34,4889 % 0,07  
Frank 30,7263 30,9114 % 0,12  
Riyal 7,1857 7,2218 % 0,22  
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16:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 -1,28  
Altın Gr. 1.673 1.673 2,97  
Cumhuriyet 11.409 11.582 -27,00  
Tam 11.163 11.244 -23,00  
Yarım 5.590 5.648 -12,00  
Çeyrek 2.795 2.824 -6,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,76 -0,04  
Gümüş Gr. 19,73 19,75 -0,02  
B. Petrol 86,83 86,83 0,66  
Seans Raporu 16:22
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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