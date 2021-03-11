***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
11.03.2021 23:50
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren 2020 yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917744
BIST
12:391.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
12:397,6009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1250
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6166
En Düşük
7,4594
12:399,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0832
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
12:39415,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,30
|Açılış
|: 415,71
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler12:36
|TRILC
|17,71
|9.925.941
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.724.701
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.808.065
|% 9,91
|
|FRIGO
|35,58
|5.400.770
|% 9,88
|
|BURCE
|26,76
|26.950.008
|% -7,53
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,10
|1.829.838
|% -6,19
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|SASA
|45,64
|700.318.732
|% 1,65
|
|GARAN
|8,99
|456.535.507
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,32
|412.150.783
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,50
|339.458.804
|% 0,27
|
|THYAO
|14,61
|321.968.951
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,32
|412.150.783
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,75
|202.133.291
|% 1,10
|
|GARAN
|8,99
|456.535.507
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,50
|339.458.804
|% 0,27
|
|ODAS
|3,78
|143.019.180
|% -1,05
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5903
|7,5964
|% 1,61
|
|Euro
|9,0491
|9,0576
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,5490
|10,6019
|% 1,14
|
|Frank
|8,1239
|8,1729
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0192
|2,0294
|% 1,60
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-22,14
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.745
|2.815
|-8,84
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,27
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|-0,12
|