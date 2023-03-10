***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
10.03.2023 19:27
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2022 tarihli SPK İlke Kararı doğrultusunda hazırlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123001
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1655
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,3046
En Düşük
19,8223
18:051.134,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 19,04
|Açılış
|: 1.134,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9596
|18,9678
|% 0,08
|
|Euro
|20,2213
|20,2360
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,7836
|22,8978
|% 1,12
|
|Frank
|20,5162
|20,6398
|% 1,48
|
|Riyal
|5,0359
|5,0611
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|31,01
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|19,04
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.674
|7.747
|117,00
|
|Yarım
|3.749
|3.791
|57,00
|
|Çeyrek
|1.874
|1.895
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|0,27
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CANTE
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17:57RAYSG
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17:56UNLU
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17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
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17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem