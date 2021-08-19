***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 04.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 18.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.268.029,303 TL olup kalan paylar, 23 Ağustos - 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatından düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959260BIST