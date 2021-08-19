***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
19.08.2021 16:06
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 04.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 18.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.268.029,303 TL olup kalan paylar, 23 Ağustos - 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatından düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959260
BIST
16:511.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,07
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.443
En Düşük
1.434
16:518,5234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0754
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:519,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0768
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:51488,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,93
|Açılış
|: 488,59
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:51
|DMSAS
|8,04
|114.263.949
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|16.072.857
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,32
|2.692.759
|% 14,43
|
|KTSKR
|52,65
|92.247.603
|% 12,89
|
|ESCAR
|20,24
|92.155.804
|% 10,78
|
|BRYAT
|382,00
|106.658.670
|% -8,06
|
|VAKKO
|10,55
|37.874.115
|% -7,37
|
|ALKIM
|15,54
|114.056.715
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,30
|736.348.525
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,66
|607.627.755
|% -4,73
|
|SISE
|8,70
|499.857.513
|% 0,93
|
|THYAO
|12,26
|484.689.385
|% 0,08
|
|EREGL
|18,51
|475.047.647
|% -2,83
|
|EKGYO
|1,86
|372.197.598
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|149.873.669
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|236.201.453
|% -1,54
|
|GARAN
|9,30
|736.348.525
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,66
|607.627.755
|% -4,73
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5209
|8,5234
|% 0,89
|
|Euro
|9,9856
|9,9917
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,6197
|11,6779
|% 0,28
|
|Frank
|9,2452
|9,3009
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% 0,81
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,39
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
|
|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-1,75
|