***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.08.2020 17:54
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirketimiz bünyesinde Aday Gösterme ve Ücret Komitesi kurulmasına, bu komitenin ve halihazırda mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yatırım Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir:
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
Oğuz Satıcı (Başkan)
Ayşegül Bensel (Üye)
Serdar Kırmaz (Üye)
Ercan Nuri Ergül (Üye)
Göknil Akça (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Oğuz Satıcı (Başkan)
Ayşegül Bensel (Üye)
Adnan Nas (Üye)
Serdar Kırmaz (Üye)
Aslı Su Ata (Üye)
Denetim Komitesi
Oğuz Satıcı (Başkan)
Shahrokh Badie (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Oğuz Satıcı (Başkan)
Ayşegül Bensel (Üye)
Adnan Nas (Üye)
Serdar Kırmaz (Üye)
Ercan Nuri Ergül (Üye)
Yatırım Komitesi
Dalınç Arıburnu
Serdar Kırmaz
Shahrokh Badie
Feyzullah Tahsin Bensel
Ercan Nuri Ergül
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871632
BIST
18:051.101
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|Önceki Kapanış
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465,26
En Düşük
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|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3260
|7,3322
|% -0,34
|
|Euro
|8,7177
|8,7329
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7562
|9,8052
|% 0,88
|
|Frank
|8,0843
|8,1330
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9498
|1,9595
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|43,44
|
|Altın Gr.
|465
|465
|8,97
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,12
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|B. Petrol
|45,76
|45,76
|0,16
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
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17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
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17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
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17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem