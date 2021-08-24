***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirketimiz bünyesinde kurulu Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yatırım Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir: Aday Gösterme ve Ücret KomitesiOğuz Satıcı (Başkan)Ayşegül Bensel (Üye)Serdar Kırmaz (Üye)Ercan Nuri Ergül (Üye)Göknil Akça (Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiOğuz Satıcı (Başkan)Ayşegül Bensel (Üye)Serdar Kırmaz (Üye)Aslı Su Ata (Üye)Denetim KomitesiOğuz Satıcı (Başkan)Shahrokh Badie (Üye)Riskin Erken Saptanması KomitesiOğuz Satıcı (Başkan)Ayşegül Bensel (Üye)Serdar Kırmaz (Üye)Ercan Nuri Ergül (Üye)Yatırım KomitesiDalınç ArıburnuSerdar KırmazShahrokh BadieFeyzullah Tahsin BenselErcan Nuri Ergülhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960280BIST