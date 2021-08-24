***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.08.2021 18:16
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirketimiz bünyesinde kurulu Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yatırım Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir: Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
Oğuz Satıcı (Başkan)
Ayşegül Bensel (Üye)
Serdar Kırmaz (Üye)
Ercan Nuri Ergül (Üye)
Göknil Akça (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Oğuz Satıcı (Başkan)
Ayşegül Bensel (Üye)
Serdar Kırmaz (Üye)
Aslı Su Ata (Üye)
Denetim Komitesi
Oğuz Satıcı (Başkan)
Shahrokh Badie (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Oğuz Satıcı (Başkan)
Ayşegül Bensel (Üye)
Serdar Kırmaz (Üye)
Ercan Nuri Ergül (Üye)
Yatırım Komitesi
Dalınç Arıburnu
Serdar Kırmaz
Shahrokh Badie
Feyzullah Tahsin Bensel
Ercan Nuri Ergül
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960280
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|-7,00
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|Tam
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|3.310
|-6,20
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