***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle, Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 6 kişiden oluşmasına ve H. Faik AÇIKALIN (Başkan), Gülsüm AZERİ (Üye), Ayşegül BENSEL (Üye), Serdar KIRMAZ (Üye) ve Oğuz SATICI'nın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı Aslı Gülhan SU ATA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına,- Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve H. Faik AÇIKALIN (Başkan) ve Gülsüm AZERİ'nin (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve H. Faik AÇIKALIN (Başkan), Gülsüm AZERİ (Üye), Ayşegül BENSEL (Üye), Serdar KIRMAZ (Üye) ve Oğuz SATICI'nın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,- Yatırım Komitesi ile Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi'nin sona erdirilmesine ve Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinekarar vermiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055006BIST