***GLYHO* *ITTFH* *IHLAS* *IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.11.2020 09:10
***GLYHO******ITTFH******IHLAS******IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLYHO, IHLAS, IHLGM, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885282
BIST
13:271.141
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 28,94
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:278,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:279,7722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1012
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:27508,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,54
|Açılış
|: 508,83
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KARTN
|1.994,00
|8.797.528
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.189.019.974
|% 2,35
|
|ASELS
|17,86
|879.475.216
|% 6,63
|
|THYAO
|9,83
|795.571.721
|% 8,98
|
|GARAN
|6,72
|693.936.610
|% 1,82
|
|SISE
|6,32
|621.692.202
|% 3,10
|
|TSKB
|2,61
|2.189.019.974
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|580.753.958
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,74
|255.478.236
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,86
|236.374.212
|% 2,76
|
|GARAN
|6,72
|693.936.610
|% 1,82
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3834
|8,3899
|% 0,53
|
|Euro
|9,7578
|9,7722
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,7909
|10,8450
|% 0,15
|
|Frank
|9,0918
|9,1466
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% 0,34
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,44
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|24,70
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,95
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,32
|37,32
|-0,62
|