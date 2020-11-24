***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.11.2020 09:29
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889662
BIST
10:541.331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 16,54
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
10:547,8744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9523
En Düşük
7,8445
10:549,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4300
En Düşük
9,2899
10:54464,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,42
|Açılış
|: 464,21
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ALCAR
|233,20
|47.476.048
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|KLMSN
|22,68
|25.037.263
|% 9,99
|
|AVGYO
|4,19
|39.253.564
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|117,20
|15.330.751
|% -8,86
|
|DOAS
|28,86
|7.706.928
|% -4,75
|
|MRSHL
|358,80
|4.226.396
|% -4,70
|
|GARAN
|9,33
|1.566.091.311
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,05
|902.141.986
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,10
|606.332.195
|% 0,96
|
|THYAO
|11,96
|394.898.523
|% 1,87
|
|AKBNK
|6,41
|388.622.908
|% 2,40
|
|YKBNK
|3,05
|902.141.986
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,10
|606.332.195
|% 0,96
|
|GARAN
|9,33
|1.566.091.311
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,51
|115.318.950
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,84
|348.349.173
|% 0,41
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8692
|7,8744
|% -0,16
|
|Euro
|9,3414
|9,3496
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,4814
|10,5340
|% 0,08
|
|Frank
|8,6128
|8,6647
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0959
|2,1064
|% -0,04
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,44
|46,44
|0,40
|