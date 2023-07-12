***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.07.2023 09:05
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170693
BIST
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10:326.352
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -10,82
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:3226,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0470
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:3228,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0911
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
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28,8728
En Düşük
28,3967
10:321.626,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.626,87
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|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:30
|VKING
|46,42
|13.670.845
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|4.926.469
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|33.040.290
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|13.472.223
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|32.300.541
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|1.322.786
|% -9,99
|
|IHAAS
|22,22
|33.283.009
|% -8,56
|
|CANTE
|27,08
|191.032.496
|% -8,20
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|YAYLA
|8,15
|22.011.085
|% -5,34
|
|YKBNK
|13,87
|1.934.346.168
|% 1,84
|
|AKBNK
|22,72
|1.789.468.368
|% 3,84
|
|ISCTR
|14,72
|1.484.752.155
|% 1,38
|
|THYAO
|214,60
|1.169.070.170
|% -0,33
|
|GARAN
|36,14
|990.277.697
|% 3,02
|
|YKBNK
|13,87
|1.934.346.168
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,52
|870.351.329
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,72
|1.484.752.155
|% 1,38
|
|AKBNK
|22,72
|1.789.468.368
|% 3,84
|
|SKBNK
|3,02
|194.977.956
|% 1,34
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1353
|26,1454
|% 0,20
|
|Euro
|28,8212
|28,8315
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,7378
|33,9070
|% 0,22
|
|Frank
|29,6710
|29,8497
|% 0,34
|
|Riyal
|6,9469
|6,9817
|% 0,09
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,80
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.466
|10.671
|11,00
|
|Yarım
|5.233
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,46
|0,04
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|0,09
|