***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2021 09:12
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Global Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966750
BIST
13:321.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:328,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:3210,2771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0168
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:32500,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,64
|Açılış
|: 500,07
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:30
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.257.080
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,28
|17.828.534
|% 9,73
|
|ALBRK
|1,81
|94.344.099
|% 9,70
|
|OYYAT
|30,54
|94.821.806
|% 9,62
|
|BIOEN
|24,30
|168.696.383
|% -10,00
|
|KARYE
|14,88
|65.985.138
|% -9,82
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,56
|11.975.316
|% -7,14
|
|FORMT
|1,33
|45.556.766
|% -6,99
|
|GARAN
|9,28
|753.504.790
|% 0,65
|
|MAREN
|10,52
|737.474.373
|% 4,68
|
|THYAO
|14,05
|540.186.897
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,50
|461.419.596
|% 1,29
|
|SISE
|8,16
|287.430.216
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|109.811.322
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|753.504.790
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,38
|187.824.095
|% 0,00
|
|MAREN
|10,52
|737.474.373
|% 4,68
|
|ALBRK
|1,81
|94.344.099
|% 9,70
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8538
|8,8563
|% 0,10
|
|Euro
|10,2726
|10,2835
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0344
|12,0947
|% 0,19
|
|Frank
|9,5247
|9,5821
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3551
|2,3669
|% 0,07
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-13,61
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|6,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|4,53
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|2,19
|
|Çeyrek
|799
|817
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|0,50
|