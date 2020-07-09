***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.07.2020 10:04
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lansdowne European Absolute Opportunities Master Fund Ltd tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858107
BIST
10:21119.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 411,54
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.861
10:216,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
10:217,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:21400,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,26
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|32.242.294
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|10.646.478
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.663.617
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|39.967.187
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|447.774
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|5.809.391
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|YATAS
|8,45
|994.529
|% -4,95
|
|SNPAM
|9,17
|1.428.690
|% -4,78
|
|ZOREN
|2,66
|23.824.053
|% -4,66
|
|EKGYO
|2,30
|307.896.943
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|266.261.797
|% 0,31
|
|THYAO
|11,55
|219.740.094
|% 2,12
|
|PETKM
|4,33
|140.896.732
|% 1,17
|
|GARAN
|8,18
|122.767.324
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,30
|307.896.943
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|266.261.797
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|140.896.732
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,86
|59.824.933
|% 0,00
|
|ODAS
|2,71
|64.685.423
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6564
|8,6998
|% 0,39
|
|Frank
|7,3007
|7,3447
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,00
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,16
|0,04
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,13
|